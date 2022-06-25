Более 600 ростовских выпускников окончили школу с золотой медалью

Несколько сотен ростовских школьников получили золотую медаль.

В Ростове-на-Дону в этом году аттестаты получили более четырех тысяч выпускников школ. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер отметил, что более 600 человек завершили обучение «на отлично» и получили золотые медали. Он поздравил вчерашних школьников и пожелал им удачи.

— Удачи вам в поступлении в учебные заведения, добра и счастья! Уверен, что своими благими делами вы прославите донскую столицу еще больше! — написал Алексей Логвиненко на официальной странице в соцсетях.

Напомним, испытания ЕГЭ проходили по всей стране с 26 мая по 2 июня. Дополнительные период начнется 5 и завершится 20 сентября.

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