В Ростове более 600 выпускников получат золотые медали. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

Сегодня, 25 июня, еще вчерашние ученики одиннадцатых классов в последний раз перешагнут школьный порог, чтобы в торжественной обстановке выпускного вечера получат аттестаты об окончании школы сделают первый шаг во взрослую жизнь. Об этом в своем телеграм-канале написал глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

В этом году школу заканчивают более четырех тысяч юных ростовчан. Из них более 600 выпускников получат золотые медали.

- Дорогие ребята! У каждого из вас свой путь. И только от вас зависит, каким он будет. Не забывайте своих учителей и их напутствия. Будьте благодарны своим родителям за веру в вас и колоссальную поддержку. Помните и о городе, в котором учились, - пожелал выпускникам сити-менеджер.