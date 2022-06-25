Ростов и Таганрог стали участниками акции "Лучи Победы"

Небо над Ростовом и Таганрогом озарили "Лучи Победы". Фото: Правительство РО

Два донских города - Ростов-на-Дону и Таганрог - стали участниками Всероссийской акции «Лучи Победы». Отметим, что оба эти города носят почетное звание «Город воинской славы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Патриотическую акцию провели в годовщину первого парада Победы - 24 июня 1945 года. В тот памятный день прожекторы озарили ночное небо в память о тех, кто отдал свои жизни в борьбе мир и Победу. Именно эти герои и стали символом новой жизни с мирным небом над головой.

Впервые идею проведения акции «Лучи памяти» озвучили в городе-герое Севастополе. И благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина она теперь носит масштабный характер.

Участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, военные, юнармейцы, а также жители Ростова-на-Дону и Таганрога.

- Сегодня в честь победы над фашизмом, в память о тех, кто дал решительный отпор завоевателям, а затем налаживал мирную жизнь, в поддержку тех, кто сегодня с оружием в руках защищает Отечество на Донбассе, зажглись «Лучи Победы», - отметил заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

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Увидеть иллюминацию смогут все желающие с 21:30 до 22 часов.