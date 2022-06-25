37-летний мужчина погиб при пожаре в летней кухне в Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС донского региона.

Инцидент произошел в пятницу, 24 июня, около двух часов дня на улице Хохлачева в поселке Орловском. Во дворе одного из частных домов загорелась летняя кухня. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 20 квадратных метров помещения. Когда спасателям удалось войти в дом, там они обнаружили тело 37-летнего мужчины. Он скончался от сильных ожогов.

Локализовать возгорание удалось в 14:14, а уже через пять минут пламя было полностью потушено. Причина возникновения огня пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в тексте сообщения.

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С огнем боролись 48 пожарных.