В Таганроге появится плавучий причал для приема пассажирских судов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Таганроге в скором времени появится плавучий причал, который способен будет принимать пассажирские суда. Об этом сообщила газета «Молот».
Такое решение было принято в связи с предстоящим возобновлением водных перевозок.
- В настоящее время уже идет обследование и разработка проектной документации для постройки плавучего причала, - сообщил заместитель главы администрации Таганрога по проектной деятельности и туризму Алексей Санин.
Эта инфраструктура оказалась необходимой для крупнейшей российской судоходной компании. Сейчас уже известно, что для возведения плавучего причала потребуется углубить и очистить дно в акватории порта.
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