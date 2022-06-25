В Таганроге появится плавучий причал для приема пассажирских судов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Таганроге в скором времени появится плавучий причал, который способен будет принимать пассажирские суда. Об этом сообщила газета «Молот».

Такое решение было принято в связи с предстоящим возобновлением водных перевозок.

- В настоящее время уже идет обследование и разработка проектной документации для постройки плавучего причала, - сообщил заместитель главы администрации Таганрога по проектной деятельности и туризму Алексей Санин.

Эта инфраструктура оказалась необходимой для крупнейшей российской судоходной компании. Сейчас уже известно, что для возведения плавучего причала потребуется углубить и очистить дно в акватории порта.

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