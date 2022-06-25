В Ростовской области отремонтируют участок трассы М-4 "Дон" между Ростовом и Батайском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области временно перекроют движение на 1087 километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Батайск. Проехать там станет невозможно с 15 июля. Об этом сообщает компания "Автодор".

Перекрытие этого участка будет связано с проведением ремонтных работ. Автомобилистам предлагают воспользоваться следующими путями объезда:

- развязкой Койсугский - Залесье на 1090 км М-4 «Дон» (если ехать в сторону Аксая);

- Сальским кольцом на 1085 км М-4 "Дон" (если ехать в сторону Краснодара).

- На путепроводе полностью заменят мостовое полотно, деформационные швы, выполнят работы по устройству новой системы водоотведения, восстановлению бетонных поверхностей балок пролетных строений, опор и конусов, - отмечается в сообщении.

Завершить ремонт планируется в третьем квартале 2023 года.

Водителей попросили на это время тщательно планировать свой маршрут и соблюдать требования временных дорожных знаков.

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