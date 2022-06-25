Небо над Ростовом 24 июня осветили «Лучи Победы»

Акция прошла по всей стране. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону прошла всероссийская акция «Лучи Победы». Ночью 24 июня небо озарили прожекторы в память о тех, кто отдал жизни за победу, сообщили в донском правительстве.

Акция состоялась в годовщину первого парада Победы 24 июня 1945 года. Кроме Ростова «Лучи Победы» организовали в Таганроге и других городах, которым присвоено звание «Город воинской славы». В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военные и другие жители.

— Сегодня в честь победы над фашизмом, в память о тех, кто дал решительный отпор завоевателям, а затем налаживал мирную жизнь, в поддержку тех, кто сегодня с оружием в руках защищает Отечество на Донбассе, зажглись «Лучи Победы, — прокомментировал заместитель губернатора Вадим Артемов.

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