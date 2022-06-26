В Ростовской области по 2 миллиона собираются выплачивать семьям госслужащих, погибших при командировке на Донбасс

Губернатор подписал указ о выплате двух миллионов рублей семьям погибших на Донбассе командированных чиновников. Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о выплате компенсаций семьям государственных служащих, погибших во время командировок в ДНР и ЛНР. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, семьи чиновников в случае их гибели на Донбассе будут получать единовременную выплату в размере двух миллионов рублей. Эта сумма в равных долях будет делиться между супругами, родителями и несовершеннолетними детьми. Кроме того, часть суммы смогут получать и дети в возрасте до 23 лет, если они учатся в вузе на бюджете. Если таких родственников у погибшего нет, то компенсацию получают его сестры и братья.

Для того чтобы, семья смогла получить положенную выплату, погибшему необходимо находиться в официальной командировке «по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик».

- Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, - говорится в документе.

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