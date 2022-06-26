Василий Голубев: "Уход иностранных инвесторов не связан с введением санкций"

Западные страны ввели множество различных санкций в ответ на проведение спецоперации РФ. Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заверил дончан в том, в настоящее время неизвестно ни одного факта ухода иностранных инвесторов из-за введенных санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона.

Напомним, что западные страны ввели множество различных санкций в ответ на проведение спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Многие компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии своих производств в стране.

- На сегодня нет информации о том, чтобы предприятия закрывались и инвесторы уходили из Ростовской области, - отметил губернатор.

Сейчас в регионе одной из важнейших задач считается обеспечение бесперебойной работы предприятий.

- У нас действует более 100 региональных мер поддержки бизнеса, в том числе займы до 20 миллионов рублей под 1-2%, субсидии на возмещение затрат по техприсоединению и обслуживанию инвесткредитов", - сказал губернатор.

Кроме того, сейчас идет восстановление кооперационных цепочек. Регион налаживает сотрудничество с вузами и научно-исследовательскими организациями по разработке технологий и реинжиниринга техпроцессов донских производителей.

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