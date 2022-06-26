Василий Голубев дал прогноз на предстоящий урожай озимых культур. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал прогноз на предстоящий урожай озимых культур. У аграриев есть шанс получить достойный урожай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона.

Стоит отметить, что в последние несколько лет донской регион собирает рекордные урожаи зерновых культур.

- В этом году аграрии прилагают максимум усилий, чтобы получить урожай не ниже предыдущего периода. Обстановка позволяет надеяться на получение достойного урожая в этом году, - отметил глава региона.

На сегодняшний день общая площадь посевов составляет 4,8 миллиона гектаров. Сейчас уже на 95% провели подкормку удобрениями полей с озимыми. Кроме того, довольно успешно проходит борьба с сорняками, болезнями и вредителями.

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Речь идет о целом комплексе удобрений и других добавок.