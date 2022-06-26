В парке «Левобережный» отметили День молодежи

В Ростове День молодежи отметили 25 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке «Левобережный» 25 июня прошло празднование Дня молодежи. Как прошло мероприятие, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

Представители вузов и молодежных организаций подготовили свои интерактивные площадки. Все они были посвящены различным тематикам, например, науке, культуре, общественной деятельности, спорту. Участники рассказали , чем они увлекаются и интересуются.

Посетители могли сходить на матер-классы и принять участие в викторинах. Для зрителей на сцене выступили городские творческие коллективы.

— Градус молодости и энергии зашкаливал! Молодежь, с наступающим праздником каждого из вас! Вы - наша опора и наше будущее! Желаю вам успехов и благополучия! — написал сити-менеджер о празднике в «Левобережном».

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