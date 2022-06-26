В Ростове выписали счастливую дончанку с тройняшками. Фото: пресс-служба перинатального центра.

В Ростове выписали из перинатального центра уроженку Аксайского района с недавно появившимися на свет тройняшками.

Женщина произвела на свет двух девочек и одного мальчика. Детям дали имена Амина, Амелия и Амир. Сестрички появились на свет покрепче братика, при рождении их вес составлял 2 150 и 2 840 граммов. Мальчик весил 2 100 граммов.

Новоиспеченный отец вспоминал, что долгое время не верил, что в их семье появится сразу трое детей.

- Когда жена делала УЗИ, я был на работе. Она сообщила мне эту новость по телефону. Надо сказать, что мы в семье любим прикалываться, вот я и решил, что жена шутит, - поделился счастливый папа.

Мужчина также очень переживал за здоровье супруги, так как она очень хрупкая женщина. Но все прошло благополучно и тройняшки появились на свет на 36 неделе.

Теперь вся семья снова вместе. А дома новорожденных тройняшек с нетерпение ждет старшая сестра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Решил, что жена шутит!»: семья из Ростовской области неожиданно стала многодетной.

Женщину, родившую двух девочек и сына, из роддома с нетерпением ждут старшая дочь и муж.