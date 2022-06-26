Ростовский порт переедет на левый берег к 2025 году

Порт будет располагаться в промышленной зоне на левом берегу Дона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мощности ростовского порта собираются перенести на левый берег Дона к 2025 году. Об этом стало известно в ходе заседания совета по инвестициям.

Порт собираются перенести в промышленную зону на левом берегу. Для этого власти заключили договоры аренды земельных участков. Стоимость проекта составит 1,2 млрд рублей.

Глава администрации Алексей Логвиненко отметил важности реализации проекта для города. Он пояснил, что перенос порта позволит продлить ростовскую набережную.

Напомним, ранее сообщалось, что для ростовского порта создадут причальные стенки, грузовые площадки и железнодорожные пути. Площадь порта на левом берегу будет составлять 146,8 тысячи квадратных метров.

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