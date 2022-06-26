В Ростовской области границу за сутки пересекли более 16,5 тысячи беженцев. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области за минувшие сутки границу пересекли более 16,5 тысячи беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16,5 тысяч граждан, - отмечается в сообщении.

Вынужденные переселенцы ежедневно прибывают в донской регион. Их отправляют в пункты временного размещения. Там по необходимости с ними работают психологи и юристы.

А также беженцам назначена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей.

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Вынужденные переселенцы прибывают из ДНР, ЛНР и Мариуполя.