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Общество26 июня 2022 9:27

В Ростовской области границу за сутки пересекли более 16,5 тысячи беженцев

Они прибыли из ДНР, ЛНР и Мариуполя
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области границу за сутки пересекли более 16,5 тысячи беженцев.

В Ростовской области границу за сутки пересекли более 16,5 тысячи беженцев.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области за минувшие сутки границу пересекли более 16,5 тысячи беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16,5 тысяч граждан, - отмечается в сообщении.

Вынужденные переселенцы ежедневно прибывают в донской регион. Их отправляют в пункты временного размещения. Там по необходимости с ними работают психологи и юристы.

А также беженцам назначена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей.

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За сутки в Ростовскую область въехали более 19 тысяч беженцев.

Вынужденные переселенцы прибывают из ДНР, ЛНР и Мариуполя.