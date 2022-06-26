В Ростове на улице Тракторной запретят остановку транспорта

Остановку ограничат в районе дома № 126.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на улице Таганрогской. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Остановка автомобилей будет недоступна в районе дома № 126. Ограничения будут действовать с 9 июля.
В департаменте пояснили, что меры введены для повышения пропускной способности на участке. Кроме того, это обеспечит беспрепятственный доступ к остановочному пункту.
Напомним, 26 июня приостановят движение трамваев с 14.00 по 16.00. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ по содержанию трамвайной сети.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Таганроге приостановят движение всех трамваев
На одном из участков будут проводиться работы по содержанию трамвайной сети. (Подробности)