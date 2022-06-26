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Общество26 июня 2022 11:01

В Ростове на улице Тракторной запретят остановку транспорта

Ограничения начнут действовать с 9 июля
Михаил СТРИЖЕВ
Остановку ограничат в районе дома № 126.

Остановку ограничат в районе дома № 126.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на улице Таганрогской. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Остановка автомобилей будет недоступна в районе дома № 126. Ограничения будут действовать с 9 июля.

В департаменте пояснили, что меры введены для повышения пропускной способности на участке. Кроме того, это обеспечит беспрепятственный доступ к остановочному пункту.

Напомним, 26 июня приостановят движение трамваев с 14.00 по 16.00. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ по содержанию трамвайной сети.

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