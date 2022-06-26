В Таганроге дождь стал помехой для травли комаров. Фото: МКУ "Благоустройство".

В Таганроге из-за дождя прервалась травля комаров. Ее производит компания "Бодрость". В настоящее время специалисты вновь приступили к обработке территории от вредных насекомых. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ "Благоустройство".

- Подрядная организация продолжает работы по энтомологическому обследованию водоемов на наличие личинок комаров и уничтожению вредных насекомых. Сегодня работы по ларвицидной обработке выполнялись на территории рощи "Дубки", - говорится в сообщении.

Ларвицидной обработкой называют уничтожение личинок комаров в местах их обитания. Травля производится при помощи химических средств, которые являются губительными для этого семейства насекомых, но в то же время они безопасны для людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ростовской детской поликлинике проведут профилактику от грызунов и насекомых.

На это потратят 126 тысяч рублей.