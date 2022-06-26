В Ростове возобновили горячее водоснабжение в части домов в Западном районе

В ближайшее время водоснабжение возобновят еще в ряде домов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону в Западном микрорайоне возобновили горячее водоснабжение по нескольким адресам. Об этом сообщают «Ростовские тепловые сети».

25 июня горячая вода появилась в домах № 5/4, 5/5, 3/3, 3/4 и на улице Волкова и домах № 8/1, 8/3 на улице Добровольского.

Началось подключение домов, расположенных на переулке Соборном — от улицы Тельмана до улицы Пушкинской.

Завершились работы на участке трубопровода на Малиновского, 44. Горячую воду в ближайшее время начнут подавать по следующим адресам: улица Стабильная, 4, 4Е, 7, 9, 15, 15/1, 17, 17/1; улица Жмайлова, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7, 4/9, 4/10, 4/12, 6; улица Малиновского, 42, 42А, 44Б, 44, 46; ул. Зорге, 58, 58/1, 56/2.

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