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Общество26 июня 2022 14:24

В Ростовской области продают самолет Ан-2 польского производства

Начальная стоимость «кукурузника» — более 700 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Сейчас самолет находится в аэропорту в Шахтах.

Сейчас самолет находится в аэропорту в Шахтах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области продают самолет, который находится в собственности регионального министерства сельского хозяйства. Информация об аукционе опубликована на сайте фонда имущества донского региона.

Речь идет о самолете Ан-2 или, как его еще называют, «кукурузнике». Согласно данным фонда, самолет произвели на польском заводе в 1988 году. В последний раз он использовался в 2015 году, а сейчас базируется в аэропорту в Шахтах.

Начальная стоимость имущества — 788 тысячи рублей. Аукцион будет проведен в Ростове 21 июля.

Ранее в сети появилось объявление о продаже колхоза в Ростовской области. Предприятие предлагают покупателям за миллиард рублей.

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