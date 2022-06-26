В Ростовской области продают самолет Ан-2 польского производства

Сейчас самолет находится в аэропорту в Шахтах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области продают самолет, который находится в собственности регионального министерства сельского хозяйства. Информация об аукционе опубликована на сайте фонда имущества донского региона.

Речь идет о самолете Ан-2 или, как его еще называют, «кукурузнике». Согласно данным фонда, самолет произвели на польском заводе в 1988 году. В последний раз он использовался в 2015 году, а сейчас базируется в аэропорту в Шахтах.

Начальная стоимость имущества — 788 тысячи рублей. Аукцион будет проведен в Ростове 21 июля.

Ранее в сети появилось объявление о продаже колхоза в Ростовской области. Предприятие предлагают покупателям за миллиард рублей.

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