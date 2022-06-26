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Происшествия26 июня 2022 15:38

Батайчанка "подарила" мошенникам более 2,2 миллиона рублей

Правоохранители уже занялись поисками злоумышленника
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Батайчанка "подарила" мошенникам более 2,2 миллиона рублей.

Батайчанка "подарила" мошенникам более 2,2 миллиона рублей.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жительница Батайска лишилась более 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась 55-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой мошенника и лишилась суммы более, чем 2,2 миллиона рублей. Дончанка ответила на звонок с неизвестного номера. Мужчина на том конце провода представился сотрудником одного из банков и предложил защитить имеющиеся на счету средства от нелегальных списаний. Женщина поддалась на уловки мошенника и перевела на якобы резервный счет, названный мошенником, средства со всех своих банковских счетов. Таким образом она лишилась 2 218 000 рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - отмечается в сообщении.

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