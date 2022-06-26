Батайчанка "подарила" мошенникам более 2,2 миллиона рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жительница Батайска лишилась более 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась 55-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой мошенника и лишилась суммы более, чем 2,2 миллиона рублей. Дончанка ответила на звонок с неизвестного номера. Мужчина на том конце провода представился сотрудником одного из банков и предложил защитить имеющиеся на счету средства от нелегальных списаний. Женщина поддалась на уловки мошенника и перевела на якобы резервный счет, названный мошенником, средства со всех своих банковских счетов. Таким образом она лишилась 2 218 000 рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - отмечается в сообщении.

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