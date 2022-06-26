Депутат гордумы Ростова нокаутировал спортсмена из США

Спортсмен является депутатом гордумы. Фото: rostov-gorod.ru.

Боец смешанных единоборств Александр Шаблий, который также является депутатом ростовской гордумы, выступил на турнире Bellator 282 в шташе Коннектикут США. Спортсмен провел очередной успешный бой 25 июня.

Шаблий встретился на ринге с представителем США Брентом Примусом. Уже во втором раунде россиянин одержал победу техническим нокаутом.

— Этот бой был важен для меня как никогда, хорошее испытание в лице экс-чемпиона и претендента на пояс. Следующая остановка – чемпионский бой, — написал Александр Шаблий на официальной странице в социальных сетях.

Александр Шаблий — призер чемпионата России по тайскому боксу, мастер спорта по рукопашному бою и кандидат в мастера спорта по боевому самбо. Карьеру бойца ММА он начал в 2010 году, а в 2019 году подписал контракт с американской компанией Bellator. Спортсмен является депутатом гордумы от «Единой России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовской гандболистке предложили самую большую зарплату в мире

ГК «Ростов-Дон» пока не давал официальных комментариев. (Подробности)