В Чалтыре запланировали отремонтировать внутрипоселковую дорогу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области запланировали отремонтировать одну из внутрипоселковых дорог. На эти нужды планируется потратить более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Чалтырского сельского поселения. Желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 5 июля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется ремонтом внутрипоселковой дороги на улице Трудовой в селе Чалтырь.

Источник финансирования в тексте документации не значился. Все работы необходимо выполнить до 31 декабря.

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Средства выделят из местного бюджета.