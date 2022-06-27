Малоимущие жители Ростовской области получат 73 млн рублей адресной соцпомощи

Средства на помощь малообеспеченным семьям поступят из областного бюджета. Фото: Мария ЛЕНЦ

На помощь 6,7 тысячам малоимущих семей Дона в июне 2022 году выделят 73 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.

С учетом выделенных в прошлом месяце бюджетных ассигнований с начала года на соцподдержку из областного бюджета направлено около 380,4 миллиона рублей. Финансовая поддержка была оказана 39,8 тысячам семей Ростовской области.

В прошлом году в соответствии с распоряжениями губернатора Василия Голубева на выплату соцпомощи малоимущим было направлено около 677 миллиона рублей. За 2021 год поддержка была оказана более 76,2 тысячам семей Ростовской области.

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