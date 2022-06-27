В Ростовской области пенсионерка отдала 400 тысяч рублей из-за страшной легенды о ее дочери

Подозреваемого взяли под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Таганроге, 67-летняя местная жительница стала жертвой афериста, рассказали в донском главке.

По данным ведомства, женщине на домашний телефон позвонил мужчина, который рассказал, что дочь пенсионерки на машине сбила человека. Далее злоумышленник добавил, что потерпевший в больнице в крайне тяжелом состоянии, а виновнице ДТП грозит уголовное дело.

Но, заверил мужчина испуганную собеседницу, избежать уголовного преследования можно за деньги. Следом злоумышленник попросил пенсионерку продиктовать ее домашний адрес. Вскоре аферист был уже в квартире у пожилой женщины. Та передела ему конверт с 400 тысячами рублей, это были все ее сбережения.

После того, как молодой человек ушел, женщина позвонила дочери и выяснила, что та ни в какую аварию не попадала. Следом пенсионерка пошла писать заявление в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний житель Ставрополя, - прокомментировала в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Задержанный признался, что таким образом хотел подзаработать. Если суд признает вину, то мужчина может сесть в тюрьму на пять лет.

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