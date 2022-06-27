Останки красноармейца из Ростова нашли во время раскопок в Смоленской области

Личность военного удалось установить по медальону, который хорошо сохранился Фото: Михаил ФРОЛОВ

Останки красноармейца из Ростова-на-Дону во время раскопок обнаружили в Смоленской области. Об этом газете «Наше Время» рассказал командир отряда «Спас» Алексей Ефременков.

По словам поисковика, погибшего героя Великой Отечественной войны нашли в июне 2022 года. Личность бойца удалось установить по медальону, который хорошо сохранился - внутри была вся информация о его владельце.

На пожелтевшей от времени бумаге значилось, что в бою погиб Григорий Петрович Еременко - ростовчанин 1919 года рождения. Он жил на улице Октябрьской, 134 (сейчас это проспект Шолохова). В 1939 году был призван в армию, погиб в августе 1941 года. В Ростовской области уже начали искать родственников красноармейца.

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