Жилищные кредиты ВТБ будут рефинансированы по ставке 10,5%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВТБ запускает рефинансирование жилищных кредитов по ставке 10,5%. Новое предложение позволит заемщикам, оформившим ипотеку в период рекордно высоких ставок, снизить платежную нагрузку вдвое.

Максимальная сумма рефинансируемого кредита составляет 30 млн рублей, срок – до 30 лет. Ставка 10,5% доступна на весь период кредитования при условии личного и имущественного страхования. Заемщики с детьми могут рефинансировать в ВТБ ранее оформленный жилищный кредит в рамках программы «семейной ипотеки.

Для кредитов, оформленных с 1 марта по 25 июня 2022 года включительно, ставка может быть снижена уже на следующий день после выдачи. Если ипотека получена в другое время, до рефинансирования клиент должен внести как минимум шесть платежей по кредиту.

- Банк России принял взвешенные решения, которые позволили оперативно вернуть значение ключевой ставки до уровня начала года. Это позволило банкам не только снизить ставки по новым кредитам, но и перезапустить рефинансирование действующих. Значительно снизить свою долговую нагрузку российским заемщикам поможет наша новая программа с уменьшением ставки по ипотеке фактически вдвое. Сейчас 10,5% от ВТБ - одно из самых доступных предложений на рынке, - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Рефинансируя ипотеку в ВТБ, заемщики могут не только снизить ставку, но и получить дополнительные средства на любые цели – например, на ремонт. Для этого необходимо подать заявку на сайте, в кол-центре или офисе банка.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев года банк выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 млрд рублей.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.