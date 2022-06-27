27 июня на нескольких улицах Таганрога до вечера отключили электричество

Дома обесточили на 7 улицах, а также в районе Восточной Церкви Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 июня, на нескольких улицах Таганрога отключили электричество. Дома и организации по ряду адресов будут обесточены до 16 часов, сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Юг».

Так, электроэнергии с утра и до вечера не должно быть на Восточной, Дорожной до переулка Марцевского и от Марцевского до Сквозного, на Цветочной, Октябрьской, Мало-Восточной, в районе Восточной Церкви, Рамазанова и в переулке Зеленом.

Это плановые работы. Какие задачи будет выполнять рабочая бригада в энергокомпании не уточнили.

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