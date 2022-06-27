Из Ростовской области экспортировали 7 млн доз вакцин и 50 тонн лекарств для животных

Все отправленные партии прошли тщательный контроль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года из Ростовской области в ДНР и ЛНР экспортировали более 7 млн доз вакцин и 50 тонн лекарств для животных. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, все отправленные партии прошли тщательный контроль. Вывозить препараты разрешили только тем организациям, которые смогли подтвердить качество продукции.

Также из донского региона продолжают отправлять гуманитарную помощь. За несколько месяцев жители Донбасса получили сотни тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Грузы доставляли сотрудники МЧС, казаки, волонтеры, также в этой работе участвуют служители Русской православной церкви.

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