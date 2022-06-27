Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 8:52

Из Ростовской области экспортировали 7 млн доз вакцин и 50 тонн лекарств для животных

Эти препараты отправили в Донецкую и Луганскую народные республики
Ангелина СКИБА
Все отправленные партии прошли тщательный контроль

Все отправленные партии прошли тщательный контроль

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года из Ростовской области в ДНР и ЛНР экспортировали более 7 млн доз вакцин и 50 тонн лекарств для животных. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, все отправленные партии прошли тщательный контроль. Вывозить препараты разрешили только тем организациям, которые смогли подтвердить качество продукции.

Также из донского региона продолжают отправлять гуманитарную помощь. За несколько месяцев жители Донбасса получили сотни тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Грузы доставляли сотрудники МЧС, казаки, волонтеры, также в этой работе участвуют служители Русской православной церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свалку, которая отравляла 1,4 га земли, нашли в Ростовской области

Из-за веществ, попавших в почву, участок начал терять плодородие (подробности)