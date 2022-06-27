В Ростове начали банкротить крупнейшего водного перевозчика «Донречфлот»

После банкротства "Палмали" компания стала крупнейших водным перевозчиком. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону началась процедура наблюдения в отношении крупнейшего водного перевозчика ОАО «Донречфлот». Данные об этом размещены в едином федеральном реестре сведений о банкротствах.

Иск в отношении перевозчика подала компания «СХД Протон». Истец потребовал взыскать с организации 2 млрд рублей. Сумма неустойки составляет 20 млн рублей. Суд принял решение удовлетворить требования заявителя.

Отметим, основной вид деятельности «Донречфлота» — доставка грузов в устьевые порты России. После банкротства «Палмали» компания стала крупнейшим судоходным перевозчиком.

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