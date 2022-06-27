Это касается каждого: о чем говорили на заседании общественного совета при администрации Батайска

Заседание общественного совета при администрации города Батайска под председательством Юрия Елисеева. Фото: Пресс-служба администрации Батайска

В Батайске, в ДК «Русь», состоялось заседание общественного совета при городской администрации под председательством Юрия Елисеева. В нем приняли участие и.о. главы администрации Роман Волошин, председатель Батайской городской думы Игорь Любченко, члены общественного совета, заместители главы, начальники управлений, председатели комитетов территориального общественного самоуправления, неравнодушные жители.

ЧЕРЕЗ ГАДЖЕТЫ - ОБ ИСТОРИИ

Первым в повестке стоял вопрос о работе учреждений культуры. С начала года из 824 мероприятий 170 имели патриотическую направленность.

- Наши специалисты на своих страничках в соцсетях и группах ведут рубрики «Лица Победы» и другие, - объяснила начальник управления культуры Антонина Гетьманская. - Это дает возможность донести информацию до тех ребят, которые не приходят к нам, но очень любят гаджеты и интернет.

В многонациональном Батайске работники культуры знакомят жителей с традициями соседей. В каждом ДК есть уголки национальных культур, хореографические коллективы выступают с танцами разных народов, проводятся фестивали национальных культур. В школах искусств есть отделения народных инструментов и вокала, по программе изучают произведения разных народов.

В городе собираются увековечить память о земляках - участниках спецоперации. Фото: Пресс-служба администрации Батайска

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

В Батайске работают 14 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей. Первую смену посещают 1 250 детей. В шести пришкольных лагерях проходят инклюзивные смены для 58 ребят с ОВЗ.

- Все продумано для детей: от оформления кабинетов до горячего питания. Ежедневно планируются праздники и другие активности, - рассказала начальник управления образования Людмила Берлим. - Вся воспитательная работа направлена на оздоровление ребят, учитывает их разнообразные интересы и потребности.

Также о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и программы «Комфортная среда» рассказал замглавы по ЖКХ Александр Шевченко. На заседании рассмотрели вопрос о выборе общественной территории, где планируется увековечить память о батайчанах - участниках специальной военной операции на территории соседних республик.