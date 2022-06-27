Агрохолдинг из Ставрополья займется производством баранины в Ростовской области

К концу лета предприятие будет производить убой около 400 голов мелкого рогатого скота в день. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольская группа агропредприятий планирует открыть комбинат по переработке мяса на мощностях обанкротившегося предприятия в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом сообщает еженедельник «Город N».

По данным Минсельхоза Ростовской области, проект будет специализироваться на убое мелкого рогатого скота. При выходе в конце лета на проектную мощность предприятие будет способно производить убой около 400 голов мелкого рогатого скота в день. В настоящее время на объекте ведутся работы по пусконаладке и переоборудованию убойных мощностей с птицы на мелкий рогатый скот. Сельхозтоваропроизводители Ростовской области должны составить основу сырьевой базы обновленного предприятия.

По данным издания, это первый случай на Дону, когда крупное федеральное предприятие решает заняться производством баранины. Обычно с ней работают местные производители. Однако сейчас регион находится на 6 месте по объему производства баранины и на 8 месте в России по поголовью овец. В 2021 году донские предприятия выпустили 10,2 тысячи тонн баранины в убойном весе.

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