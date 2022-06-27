Василий Голубев встретился с участниками регионального клуба «Мы Вместе»

Василий Голубев встретился с волонтерами Ростовской области. Фото: сайт правительства региона

В преддверии Дня молодежи глава Ростовской области Василий Голубев пообщался на территории стадиона «Ростов Арена» с участниками регионального клуба «Мы Вместе». Руководители донских общественных организаций, представители бизнес-сообщества и духовенства рассказали донскому губернатору о своих успехах в области волонтерской деятельности и о своих удачных стратапах.

С февраля 2022 года помощь вынужденным переселенцам с Донбасса стала основным направлением волонтерской деятельности на Дону. Благодаря тому, что членами клуба «Мы Вместе» являются предприниматели, психологи, соцработники, медики и студенты, волонтерам удалось достаточно быстро наладить совместную работу в пунктах временного размещения беженцев и на едином складе гуманитарной помощи.

Сегодня сформированный в рамках акции #МыВместе волонтерский корпус из 2 800 человек до сих пор помогает в ПВР и на пунктах пропуска. Ребята организуют культурные, спортивные и развлекательные мероприятия для детей переселенцев, оказывают психологическую и юридическую поддержку, занимаются решением точечных проблем, формируют гуманитарные грузы для отправки на Донбасс. В восстановлении социальной инфраструктуры ДНР и ЛНР в настоящий момент задействованы три группы добровольцев.

- Волонтерское движение в Ростовской области является одним из самых крупных в России и объединяет сотни тысяч неравнодушных людей. Вы оперативно и эффективно справляетесь с любыми задачами, - обратился к присутствующим на встрече Василий Голубев. - Это подтвердила ситуация с пандемией. Сейчас к оказанию помощи беженцам присоединились тысячи неравнодушных жителей области.

Глава региона выразил добровольцам благодарность за их активную жизненную позицию и за помощь землякам в это непростое для Ростовской области и в целом для страны время. Губернатор высказал убеждение, что все задачи решаемы, когда граждане держатся вместе, когда они едины.

Стоит сказать, что Ростовская область – первый регион в России, в котором создан клуб «Мы Вместе». Здесь сотрудничают организации, обеспечивающие реализацию социально значимых проектов. В 2021 году создано 54 представительства клуба в муниципальных образованиях области. На данный момент в клубе около 60 организаций и общественных объединений. Члены клуба ведут волонтерскую деятельность по самым разным направлениям: реализуют экологические проекты, работают с людьми с ментальной инвалидностью и нуждающимися. По итогам прошлого года донской клуб вошел в число участников федерального проекта Ассоциации волонтерских центров «#МЫВМЕСТЕ. Трансформация». Это позволит региону привлечь федеральную поддержку для организации и проведения второго масштабного съезда организаторов добровольческой деятельности Ростовской области, который состоится в августе 2022 года.

После встречи с руководителями волонтерских организаций Василий Голубев посетил парк «Левобережный», где лично поздравил участников Фестиваля молодежных инициатив с Днем молодежи. Глава региона изучил выставочные стенды и познакомился с представителями творческого сообщества Ростова-на-Дону, а также с их разработками. Донской губернатор поприветствовал молодых людей, пришедших на праздник в парк Левобережный, а также всю молодежь Ростовской области и наградил дипломами заслуживших особого поощрения волонтеров.

- Нынешний год – юбилейный для Ростовской области, - отметил Василий Юрьевич, выступая перед молодежью. - Дальнейшие успехи нашей родной земли во многом зависят от вас. Сотни тысяч молодых людей принимают участие в общественной жизни региона. Слеты, форумы, акции, конкурсы, отличные результаты в учебе, спорте и творчестве – это хороший задел для больших свершений в жизни.

Подарком всем собравшимся в парке молодым людям стало выступление известной рэп-группы.

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