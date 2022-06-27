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Общество27 июня 2022 10:00

За сутки границу Ростовской области пересекли 15,5 тысячи беженцев из Донбасса

В пунктах временного размещения им оказывается помощь
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Беженцам из Донбасса полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей

Беженцам из Донбасса полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска в Ростовской области границу пересекли свыше 15,5 тысячи граждан Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Вынужденные переселенцы прибывают в донской регион ежедневно. Некоторые из них остаются в пунктах временного размещения граждан, где получают психологическую и юридическую помощь. Беженцам также полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Другие переселенцы отправляются в иные города России.

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