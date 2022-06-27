Жителя Ростовской области поймали с похищенным ломом черных металлов

Предварительно, нарушитель собирался сдать металл в пункт приема. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области на железной дороге с похищенным ломом черных металлов поймали 28-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

По данным ведомства, предполагаемый грабитель на станции Новочеркасск вынес из поезда около 300 кг металла, погрузил в свое авто и уже собирался отправиться с добычей в пункт приема, но эта затея не удалась - постороннего заметили и задержали.

Известно, что мужчина безработный. Сейчас он находится в статусе подозреваемого, уже завели уголовное дело. По статье «Кража» может грозить до 2 лет тюрьмы, добавили в УТ МВД по СКФО.

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