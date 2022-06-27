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Общество27 июня 2022 11:42

Гигантскую фигуру в виде олимпийских колец выстроили в Ростовской области

Так поддержали спортсменов, которых исключили из международных соревнований
Ангелина СКИБА
Внушительную композицию запечатлели с помощью квадрокоптера. Фото: сайт администрации Новочеркасска

Внушительную композицию запечатлели с помощью квадрокоптера. Фото: сайт администрации Новочеркасска

В Новочеркасске 90 автомобилей выстроили в гигантскую, светящуюся фигуру в виде олимпийских колец. Это сделали в поддержку российских спортсменов, пояснили в городской администрации.

Масштабный сбор состоялся на площади Ермака. Люди приезжали на машинах с семьями и друзьями. Самой старшей участнице было 95 лет, самому младшему гостю акции - 3 года.

С наступлением сумерек новочеркасцы зажгли фары машин, и олимпийские кольца ярко засияли. Внушительную композицию запечатлели с помощью квадрокоптера.

К слову, это мероприятие было не единственным - различные флешмобы под девизом «Знай наших» 25 и 26 июня провели в 60 регионах России. Таким образом, жители нашей страны выразили солидарность со спортсменами, которых исключили из международных соревнований из-за специальной операции.

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