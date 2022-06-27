В центре Ростова полиция перекрыла пешеходную зону из-за брошенной сумки

Сумка была забыта пассажиром на остановке около дома Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 27 июня, в Ростове полицейские оцепили остановку общественного транспорта. Здесь обнаружили бесхозную сумку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Сумка была забыта пассажиром на остановке около дома, по адресу Большая Садовая, 51. В Управлении МЧС подтвердили ложный вызов.

Напомним, в мае этого года неизвестный позвонил на «112» и сказал, что в здании управления СКЖД заложено взрывное устройство. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и кинологи, сообщили в донском главке. Силовики обыскали здание, но ничего опасного не нашли.

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