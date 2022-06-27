Экспорт товаров из Ростовской области в Республику Замбию вырос на 100%

Внешнеторговый оборот Ростовской области с Республикой Замбией в 2021 году составил 1,5 миллиона долларов США. Фото: сайт донского правительства.

Внешнеторговый оборот Ростовской области с Республикой Замбией в 2021 году составил 1,5 миллиона долларов США. Об этом сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

В прошлом году экспорт с этим зарубежным партнером составил 83 тысячи долларов США, а импорт – 964 тысячи долларов США. По сравнению с 2020 годом внешнеторговый оборот вырос в 4 раза. По словам министра, регион продолжает наращивать выгодное торгово-экономическое партнерство с африканской республикой.

Во время встречи Максима Папушенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Замбии Шедреком Чингембу Лувитой обсуждались вопросы еще большей активизации торгово-экономических связей между донским регионом и Республикой, в том числе в области поставок сельскохозяйственной техники, комплектующих и продукции машиностроения.

Напомним, сотрудничество Ростовской области с Замбией началось в 2020 году. В течение этого времени состоялся ряд встреч, а также взаимных визитов. С африканскими партнерами донской регион сотрудничает в сферах образования, промышленности, сельского хозяйства. Встречи с зарубежными партнерами способствуют реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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