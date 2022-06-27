ВТБ запускает сервис быстрой проверки сайтов на безопасность

Сервис поможет бороться с мошенническими схемами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пользователям ВТБ Онлайн стала доступна быстрая проверка интернет-ссылок на безопасность. С помощью нового сервиса клиенты смогут понять, является ли адрес мошенническим или фишинговым. Воспользоваться услугой можно в мобильном приложении ВТБ Онлайн на Android.

Процесс проверки web-ссылок в ВТБ Онлайн максимально прост: в приложении нужно найти раздел «Услуги» и выбрать «Проверку ссылок». Затем добавить web-адрес в специальную строку. Через пару секунд система сообщит, безопасен ли переход по ссылке на сайт или нет.

В случае обнаружения фишинга, клиенты ВТБ могут передать данные о подозрительных сайтах и номерах телефонов через чат-бот, контактный-центр или в голосовом ассистенте ВТБ Онлайн. Банк проанализирует информацию и доведет ее до компетентных организаций и ведомств.

- Фишинг становится все более серьезной проблемой для банковского сообщества, поэтому борьба с ним должна вестись на всех уровнях. Мы постоянно расширяем число сервисов для борьбы с мошенниками. Проверка ресурсов в интернете не займет много времени и не потребует никаких сложных усилий, но зато поможет спасти ваши средства и деньги других людей, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Бороться с фишингом также помогут такие меры, как подтверждение идентификации владельца интернет-ресурса электронной подписью или на портале Госуслуг. Соответствующие поправки сейчас обсуждаются. Специалисты банка рассчитывают, что это поможет решить вопрос финансового мошенничества.

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