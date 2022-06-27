Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» вошел в реестр отечественного программного обеспечения. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Минцифры России включили цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» в реестр российского программного обеспечения (ПО). Это на 100% российское решение, с нуля созданное командой внутренних разработчиков компании. По всей России сервисом уже воспользовались 300 тысяч домохозяйств.

Задача «Ключа» - обеспечивать безопасность и управление многоквартирными домами. В него входят такие популярные продукты, как умный видеодомофон и видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, умные шлагбаумы, системы контроля удаленного доступа, счетчики с автоматической передачей показаний. Эти решения востребованы у 1 000 управляющих компаний.

- Современные и удобные сервисы, разработанные в нашей компании, помогают сделать жизнь семьи более безопасной и комфортной. Все сервисы создаются с учетом нашего опыта взаимодействия с миллионами частных клиентов по всей стране. Наше решение может быть установлено под ключ по всей стране, — рассказала вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

Для управления цифровыми сервисами разработано специальное мобильное приложение. С его помощью можно дистанционно открыть входную дверь или сгенерировать одноразовый код для курьера, распознать номер автомобиля жильца для открытия шлагбаума, проконтролировать удаленный доступ на парковку и т.п.

- Мы разработали полностью отечественную платформу для застройщиков, управляющих компаний и жителей. «Ключ» сможет стать надежным ИТ-фундаментом цифровых сервисов в многоквартирных домах. При этом сервис способен обеспечивать потребности миллионов семей, — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

За стабильность и скорость работы умных сервисов отвечает уже созданная «Ростелекомом» цифровая инфраструктура. Оптические сети доступа компании охватывают около 40 миллионов домохозяйств по всей стране, которым доступны все дополнительные цифровые услуги, включая онлайн-кинотеатр Wink, «Умный дом» и «Ключ».