В Ростовской области откроют первую в России областную музейную комнату «ЮИД Дона»

Фото: предоставлено «ЮИД Дона»

В Ростове 1 июля 2022 года откроет свои двери первая областная музейная комната «ЮИД Дона» в России на базе Центра детского творчества Ворошиловского района областной инновационной площадке по реализации проекта «ЮИД Дона - территория безопасности региона». В открытии примут участие ветераны и сотрудники ГАИ-ГИБДД, ЮИДовского движения, лучшие ЮИДовцы Дона - юные инспекторы движения и команды ЮПИД, представители общественных советов и других организаций.

Фото: предоставлено «ЮИД Дона»

Стоит отметить, что в этом году в рамках регионального проекта уже проведены важные мероприятия. Это областной форум «ЮИДовцы всех поколений выбирают безопасность» и конкурс резервных и основных отрядов ЮИД «В едином строю: пропагандисты ГАИ-ГИБДД и ЮИДовцы Дона». Также подведены итоги поисковой работы акции «ЮИД вчера и сегодня: 49 лет». Более тысячи команд ЮПИД приняли участие в первом областном конкурсе команд юных помощников инспекторов движения среди дошкольников «Волшебное колесо — 2022». Масштабным мероприятием стала акция «Зимним дорогам — безопасное движение», в ходе которой более трех тысяч дончан получили тематические буклеты.

Фото: предоставлено «ЮИД Дона»

Напомним, что проект «ЮИД Дона - территория безопасности региона» реализуется в регионе при поддержке Правительства Ростовской области и непосредственном участии Ростовской региональной общественной детско-юношеской организации «ЮИД Дона», и донского Управления ГИБДД. Также в его осуществлении задействованы Министерство общего и профессионального образования. Проект поддерживают Общественный совет при ГУ МВД России по Ростовской области и Совет ветеранов Госавтоинспекции, а также Общественный совет федерального партийного проекта «Безопасные дороги» и другие организации и ведомства при информационной поддержке СМИ. Масштабный проект длится почти год - с ноября 2021 года по октябрь 2022.