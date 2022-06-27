Заведующую отделом соцзащиты осудили за мошенничество в Ростовской области

Жительница Дона отказалась признавать себя виновной в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 1 год условно получила заместитель начальника - заведующая сектором по делам детей, семьи и женщин управления социальной защиты Орловского района. Об этом 27 июня рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Как пояснили в инстанции, женщину осудили за мошенничество при получении выплат. В 2020 году она претендовала на финансовую поддержку по состоянию здоровья, но не подтвердила справкой, что ей действительно требуется экстренное лечение.

Женщина ввела комиссию в заблуждение и получила на полгода выплату в 62,1 тысячи рублей. Позже выяснилось, что показаний к немедленному лечению у нее не было вовсе.

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