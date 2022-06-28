Ремонт тротуара в станице Егорлыкской обойдется в 709 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области запланировали отремонтировать тротуар в донской станице. На эти нужды планируется потратить более 709 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Егорлыкского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 4 июля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется ремонтом тротуара по улице Мичурина (от переулка Гагарина до переулка Атаманского) в станице Егорлыкской Егорлыкского района Ростовской области.

Источник финансирования в тексте документации не значился. Все работы необходимо выполнить в течение 60 дней с момента заключения контракта.

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Средства будут выделены из местного бюджета.