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Экономика27 июня 2022 14:32

Мультитемпературный склад площадью 23,4 тысячи кв. метров построят в Ростове

Объект уже сейчас возводят на территории бизнес-парка «ГПЗ»
Ангелина СКИБА
В рамках первого этапа работ построили помещение в 6,4 тысячи кв. метров

В рамках первого этапа работ построили помещение в 6,4 тысячи кв. метров

Фото: Александр КОЦ

Мультитемпературный складской комплекс в Ростове-на-Дону должны полностью завершить в 2024 году. В рамках первого этапа работ уже построили помещение площадью 6,4 тысячи кв. метров, сообщил в VK сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Второй и третий этапы строительства запланированы на 2022-2024 годы. В первом квартале 2024 года площадь комплекса класса «А» увеличится на 11,4 тысячи кв. метра, а во втором - еще на 5,5 тысячи кв. метра. Общая площадь составит 23,4 тысячи кв. метров, - написал Алексей Логвиненко.

Добавим, строительство ведут на территории бизнес-парка «ГПЗ». Новый объект «позволит обеспечить складами половину логистических операций донской столицы, а также грузопотоки Азова и Батайска».

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