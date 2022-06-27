Ростовское подсолнечное масло попало на полки французских магазинов.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Производимое в Ростове подсолнечное масло «Золотая семечка» попало на полки французских магазинов. Снимок с продукцией опубликовало издание «Коммерсант».
Бутылочки донского масла были обнаружены на полках супермаркета в коммуне Ле-Перре-сюр-Марн. Исходя из того, что этикетка была написана на русском языке, продукт был предназначен для отечественного рынка.
Но как именно масло попало во Францию, пока остаётся неизвестным.
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