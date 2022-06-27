Рестораны «Вкусно и точка» в Ростовской области откроются до конца июля

Сотрудники ресторана анонсируют открытие заведения общепита до конца июля. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Часть заведений общепита под названием «Вкусно и точка», заменившие «МакДональдс» откроются в Ростовской области до конца июля. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал сотрудник ресторана в здании «Табачки».

- Скоро откроемся, — заверил молодой человек.— Но точной даты пока не называют. В Москве же уже работает. Постепенно будут открываться по всей стране. Нам сообщили, что до конца июля точно все откроются.

По словам сотрудника заведения общепита, все демонтированные вывески «МакДональдс», «МакКафе», «М» отправились на склады компании. Их заменят новые названия. Но пока ни вывесок, ни новых брендированных стаканчиков и пакетов с упаковками в ростовских отделениях не появилось.

Напомним, в Ростовской области работали 27 ресторанов «МакДональдс». Полностью открыть все заведения под новым названием новый владелец сети Олег Пароев планирует до конца сентября. Первый ресторан сети открылся в России в Москве 12 июня.

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