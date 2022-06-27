Дончанина будут судить за организацию подпольного казино

Дончанина осудят за организацию подпольного казино. Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Родионово-Несветайского района. Его обвиняют в совершении трех преступлений по статье 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". Об этом сообщили в управлении регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что с сентября 2021 года по 23 февраля 2022 года злоумышленник незаконно организовывал и проводил азартные игры в нежилых помещениях в Ростове и области.

Правоохранители провели обыск в одном из таких помещений и изъяли игровое оборудование, а также другие предметы и документы, которые могли пригодиться для дальнейшего расследования.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечается в сообщении.

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