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Общество27 июня 2022 16:04

Суд оставил в силе тюремный срок для бывшего владельца «Стелла-банка»

Его приговорили к 5,5 годам колонии общего режима
Михаил СТРИЖЕВ
Экс-владельца банка отправили в колонию общего режима.

Экс-владельца банка отправили в колонию общего режима.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Московский городской суд оставил в силе приговор бывшему владельцу «Стелла-банка» Александра Ерхова. Ранее его признали виновным в мошенничестве, рассказали в донском управлении ФСБ.

Ерхов выкупил «Стелла-банк» в 2016 году. В финансовой организации начали выдавать невозвратные кредиты компаниям. При этом заемщики не имели никакого имущества и не вели никакой деятельности. Агентство по страхованию вкладов понесло убытки в 2 млрд рублей.

Владельца банка задержали в 2019 году по обвинению в мошенничестве. Суд признал его виновным и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима. Сторона защиты подала апелляцию, но она была отклонена. В настоящий момент приговор вступил в законную силу.