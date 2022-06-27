Суд оставил в силе тюремный срок для бывшего владельца «Стелла-банка»

Экс-владельца банка отправили в колонию общего режима. Фото: Артем КИЛЬКИН

Московский городской суд оставил в силе приговор бывшему владельцу «Стелла-банка» Александра Ерхова. Ранее его признали виновным в мошенничестве, рассказали в донском управлении ФСБ.

Ерхов выкупил «Стелла-банк» в 2016 году. В финансовой организации начали выдавать невозвратные кредиты компаниям. При этом заемщики не имели никакого имущества и не вели никакой деятельности. Агентство по страхованию вкладов понесло убытки в 2 млрд рублей.

Владельца банка задержали в 2019 году по обвинению в мошенничестве. Суд признал его виновным и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима. Сторона защиты подала апелляцию, но она была отклонена. В настоящий момент приговор вступил в законную силу.