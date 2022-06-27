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Общество27 июня 2022 16:26

В Ростове-на-Дону с 1 июля появится новый агрегатор такси

Новое такси будет работать во всех 85 регионах России
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Запуск нового сервиса намечен на 1 июля во всех 85 регионах страны.

Запуск нового сервиса намечен на 1 июля во всех 85 регионах страны.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове с 1 июля 2022 года начнет свою работу новый агрегатор такси. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на сооснователя этого сервиса Станислава Ястржембского.

В сообщении отмечается, что запуск нового сервиса намечен на 1 июля во всех 85 регионах страны. Основатели запланировали стремительную экспансию по стране - около 12–15% российского рынка. Объем инвестиций в проект составил более 30 миллионов рублей. Инвестиционная фаза продолжится по мере масштабирования и развития бизнеса. Для начала сервис будет работать в корпоративном сегменте с компаниями. Через какое-то время услугами нового агрегатора сможет любой желающий.

В целом развитие сервиса потребует инвестиций в размере 150 миллионов рублей. Основные статьи расходов сейчас - IT, разработка платформы и содержание команды. В настоящий момент создатели сервиса договаривается с автопарками о предоставлении автомобилей. В случае, если у нового сервиса не будет свободных автомобилей, то пассажирам будет предложено воспользоваться услугами партнерских сервисов такси.

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