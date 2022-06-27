Инноваторам Ростовской области предоставили грантов на сумму 300 млн рублей

В донском регионе на базе министерства экономразвития создано Агентство инноваций, которое сопровождает все инновационные проекты. Фото: сайт донского правительства.

В 2021 году представительство Фонда содействия инновациям в Ростовской области поддержало инновационные проекты на общую сумму 311 миллионов рублей, рассказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

- Очень важно, что это не только опытные технологические компании, но и талантливые молодые исследователи и предприниматели, - отметил министр. - В рамках конкурсов Фонда молодые ученые и инноваторы получили гранты на реализацию своих идей и развитие своего бизнеса. Именно из этих идей и рождаются в дальнейшем проекты по созданию импортозамещающей и высокотехнологичной продукции.

В донском регионе на базе министерства экономразвития создано Агентство инноваций, которое сопровождает все инновационные проекты. Многие гранты ФСИ направлены на поддержку молодых предпринимателей. Так, региональные этапы программы «УМНИК» проводятся в Ростовской области с 2014 года и помогают реализовать научно-инновационные проекты участникам от 18 до 30 лет, получить гранты в размере 500 тысяч рублей.

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