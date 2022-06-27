Для гуманитарной миссии на Донбассе обучат 1,5 тысячи донских волонтеров

Ростовская область определена регионом-оператором проекта Ассоциации волонтерских центров гуманитарных миссий #МыВместе с Донбассом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области обучат 1,5 тысячи волонтеров для гуманитарной миссии в Донецкой и Луганской народных республиках. Уже в июле направят шесть групп добровольцев, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- "Ростовская область определена регионом-оператором проекта Ассоциации волонтерских центров гуманитарных миссий #МыВместе с Донбассом, - отметил глава региона. - Проект предполагает помощь в развитии добровольчества в соседних Донецкой и Луганской народных республиках. Для этого запланировано обучить 1,5 тысячи волонтеров, первая группа из 21 добровольца учебу уже прошла.

В период с 9 по 23 июня десять поисковиков занимались в ДНР ревизией и восстановлением воинских захоронений. В настоящий момент на Донбассе работают две добровольческие группы. В их составе есть волонтеры-психологи и организаторы спортивных мероприятий для детей. Каждая миссия рассчитана на две недели. В июле 2022 года планируется послать еще 6 добровольческих групп, которую окажут медицинскую и психологическую помощь жителям.

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