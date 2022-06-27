В Таганроге трамвай сошел с рельс

В Таганроге сошел с рельс трамвай. Фото: "Таганрогский Гор Транспорт".

В Таганроге сошел с рельс один из новых трамваев. Об этом рассказали в сообществе "Таганрогский Гор Транспорт".

Инцидент произошел на улице Розы Люксембург. Но в сообществе "Таганрогский трамвай" заверили, что транспорт сошел с рельс, не будучи на маршруте. Он следовал в депо , пассажиров в салоне не было, а водитель и кондуктор не пострадали. Сейчас он уже готовится к следующему рейсу.

- Мы заинтересованы в качественном оказании транспортных услуг и обязательно выясним и устраним причины происшествия, ведь содержать трамвайную инфраструктуру на высоком уровне мы будем ещё в течение долгого срока, - отмечается в сообщении.

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